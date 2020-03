Valeurs marchandes des effectifs européens: les six clubs qui dépassent le milliard d'euros

Parmi toutes les grandes écuries d'Europe, six clubs peuvent se vanter d'avoir un effectif dont la valeur excède le milliard d'euros. Et sans surprise, ce sont les grosses cylindrées d'Angleterre et d'Espagne qui domine ce classement.

Dans son rapport hebdomadaire, l'observatoire du football européen (CIES) fait le bilan de la valeur marchande des effectifs des cinq plus grands championnats d'Europe.

Quatre clubs anglais sur six

Avec une tendance confirmée: beaucoup considèrent Liverpool comme la meilleure équipe d'Europe depuis le début de la saison, ce sont bien les Reds qui ont à disposition l'effectif avec la plus grande valeur marchande. Au total, l'effectif du leader du championnat anglais est estimé à 1,4 milliard d'euros.

Et l'Angleterre est, sans surprise, le pays le mieux représenté, puisque quatre clubs du Royaume dépassent le milliard d'euros: Manchester City (2e, 1,3 milliard d'euros), Chelsea et Manchester United (5e et 6e avec une valeur tout juste supérieure au milliards d'euros) complètent le contingent anglais. Seuls le Barça (1,17 milliard) et le Real (1,1 milliard) viennent s'immiscer au cœur de cette suprématie.

Le PSG juste en dessous du milliard

Sans surprise, le PSG est, et de loin, le premier club français: les Parisiens pointent en septième position, avec un effectif estimé à un peu moins d'un milliard d'euros (979 millions) et il faut descendre aux dixième et onzième rangs pour trouver trace des deux premiers clubs italiens (la Juventus et l'Inter).

À la sortie du top 10, on retrouve les trois premiers clubs allemands (le Borussia Dortmund, le Bayern et Leipzig dans cet ordre). Et c'est aussi un club allemand, la lanterne rouge de Bundesliga, Paderborn, qui occupe la dernière position avec un effectif valorisé à 37 millions d'euros à peine.