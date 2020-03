Le Danemark dans la même situation que les Diables, mais avec un successeur déjà désigné

Comme Roberto Martinez, le sélectionneur du Danemark arrive à la fin de son contrat et ne devrait donc pas être sur le banc danois lors du prochain Euro.

Plusieurs nations risquent d'être confrontées au même problème. De nombreux sélectionneurs européens s'étaient engagés jusqu'à l'issue de l'Euro 2020 et c'est le cas d'Age Hareide, sélectionneur du Danemark, futur adversaire des Diables.

Et le sélectionneur danois n'a pas prévu de prolonger. "Je n'ai pas encore discuté avec la Fédération, mais mon contrat s'arrête le 31 juillet 2020 et je m'attends à quitter mon poste à cette date, comme prévu." Son successeur est déjà connu: Kasper Hjulmand a déjà signé et devrait officiellement entrer en fonction le 1er août 2020. Sauf si le report de l'Euro devait changer la donne?