L'entraîneur de Genk évoque la condition physique de ses joueurs et la reprise

Les joueurs maintiennent leur forme physique, mais que font les entraîneurs maintenant qu'ils passent des journées entières à la maison et ne savent pas quand ils pourront retourner au travail.

Hannes Wolf, l'entraîneur de Genk, reste en contact avec ses joueurs par des moyens de communication modernes. "Nous avons donné à tous les joueurs un programme individuel et nous les surveillons à distance. Cela se passe bien. En si peu de temps, les garçons ne perdent pas leur condition physique. Nous espérons pouvoir reprendre le chemin des entraînements à partir du 5 avril, mais ce n'est pas encore certain. Combien de temps faudra-t-il aux joueurs pour se remettre en forme ? Deux semaines devraient suffire, trois semaines, ce serait parfait. Nous n'avons pas besoin de plus", explique le technicien allemand à Het Belang van Limburg.

Wolf admet aussi que si le football reprend, ce sera certainement à huis clos et sans supporters. "Vous ne pouvez pas réunir 20.000 fans à court terme. J'espère que nous pourrons terminer la compétition actuelle, si nécessaire sans supporters. Je pense qu'ils adoreraient pouvoir regarder nos matchs à la télévision. Mais il reste à voir si cela se produira bientôt".