Le maintien en D1B incertain : "Il faut avoir des priorités en cette période"

Ce vendredi, Roulers et Lokeren auraient dû entamer leurs "playdowns", les barrages pour le maintien en D1B. L'incertitude demeure.

Drôle de situation pour Roulers : alors qu'il est bien difficile de penser au football en cette période, l'avenir du club reste en suspens tant que les Playdowns face à Lokeren n'auront pas pu se jouer. "Il faut mettre des priorités dans ce genre de périodes. Le plus important actuellement est que les joueurs restent chez eux", relativise Christophe Gamel, l'entraîneur roularien. Qui ne peut pas compter, comme les clubs plus fortunés, sur un suivi quotidien et efficace de ses joueurs ...

"On ne peut que compter sur le professionnalisme de chacun. Nous avons établi un programme avec le préparateur physique Rodrigo De Melo, mais tout tient à la bonne foi des joueurs", nous confesse-t-il, tout en sachant qu'à la reprise, ce sera difficile. "Techniquement, tactiquement, c'est du temps perdu. Car on sait bien qu'un joueur de football oublie vite (sourire)".

Et si ça ne reprend pas ?

Si la Pro League réussit à reprendre son cours, il faudra caler plusieurs dates pour les Playdowns. "Plus le temps va passer, plus ce sera compliqué. Ca me semble faisable au vu du report de l'Euro 2020. Evidemment, ce n'est pas la priorité actuellement. Mais l'avenir du club se jouera, donc il faudra que ce soit décidé", reconnaît Gamel.

Et en cas de saison arrêtée ? "Nous avons travaillé dur depuis mon arrivée. Nous étions derniers, et désormais nous sommes à 6 points devant Lokeren. On a fait du très bon travail, il faut rester positif", pointe-t-il. "Si c'est une saison blanche et qu'on se maintient par défaut, il faudra tourner le bouton et penser à la saison suivante, c'est tout. Ce sera peut-être aussi l'occasion de repenser le format de la D1B, en passant par exemple à 10 équipes ...".

Quoi qu'il en soit, les pensées de Christophe Gamel ne vont pas forcément au football en cette période : "Je suis rentré dans ma famille en France actuellement. J'ai également de la famille en Italie. Ca renvoie un peu aux bases de la vie ...".