Anthony Moris veut retrouver la D1A: "On va se mettre à table avec Virton"

Gardien de l'année en D1B, Anthony Moris (29 ans) a des ambitions et espère retrouver l'élite belge.

Interviewé par le média luxembourgeois Le Quotidien, Anthony Moris s'est exprimé sur la situation particulière du club, placé en chômage technique et privé de rencontres jusqu'à la fin de saison. "Pour nous, que la saison reprenne ou pas, ça ne change rien. Nous n'avons pas la licence pour jouer l'Europe, donc même si on arrachait une place ... Non, notre saison est finie", reconnaît le portier gaumais.

Récemment élu gardien de l'année en Proximus League après avoir terminé la saison avec le plus grand nombre de clean-sheets, Moris ne pourra pas goûter à la D1A avec l'Excelsior Virton, qui n'a remporté aucune des deux tranches. Mais OHL, qui joue la montée, a contacté le joueur : "Il y a eu de l'intérêt en janvier, oui", révèle-t-il. "OHL avait effectué les démarches en janvier auprès de Virton, c'est gratifiant, d'autant que ce n'était pas le seul club".

Un transfert cet été ?

Virton pourrait donc se résoudre à perdre son gardien de but cet été. "Ils avaient dit non car on pensait encore à remporter la seconde tranche. Au prochain mercato, ce sera différent, je pense qu'on pourra se mettre à table", estime Moris. "Je regarde mon intérêt sportif et les dirigeants ne sont pas fermés. Si je pars, c'est pour la D1 belge. Mais maintenant, c'est délicat, car tout est au point mort".