🎥 Une journée de confinement avec Michel Vlap

Le meneur de jeu des Mauves a tenu Ă partager quelques moments de son quotidien avec les fans.

La pandémie de coronavirus frappe de plein fouet la planète et le monde du footbal est à l'arrêt. Le joueur d'Anderlecht, Michel Vlap est rentré en Frise aux Pays-Bas et a dévoilé à quoi ressemblent ses journées en cette période de confinement. Le milieu offensif a dévoilé ses repas en famille, ses parties de jeux vidéos et de société ainsi que ses séances de musculation.