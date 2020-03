Le Président de l'UEFA envisage de nombreux scénarii : "Plus rien ne sera comme avant après cette année terrible"

Aleksander Čeferin a fait un nouveau point sur les solutions envisagées pour le futur du football européen. Bien sûr, celles-ci dépendent énormément de facteurs que l'UEFA ne maîtrise pas.

Dans une entrevue avec le journal italien La Republicca, le dirigeant slovène de 52 ans est tout d'abord revenu sur la suspension des championnats : "Peut-être pourrons nous recommencer à la mi-mai, en juin ou même fin juin. Il y a même une proposition visant à faire finir cette saison au début de la saison prochaine, qui commencerait un peu plus tard". Mais Ceferin d'ajouter, à chaque fois : "Ne sachant pas quand la pandémie finira, nous ne pouvons pas avoir un plan définitif".

Le Président de l'UEFA s'est même montré quelque peu aristarque : "Plus rien ne sera comme avant après cette année terrible [...] Il n'y a pas de place pour l'égoïsme. Je suis déçu par l'UE. L'Europe est dominée par un excès de règles, divisée, et pour cette raison elle est plus faible. Il n'y a pas de solidarité et c'est très triste".