La mort des Playoffs en Pro League suite à la crise du coronavirus ?

La crise sanitaire du coronavirus aura des répercussions sur l'intégralité du monde du football, et certaines de ces répercussions sont encore inconnues. Cela pourrait aller, chez nous, jusqu'à la disparition des PO1 ...

D'après les informations du média néerlandophone Het Nieuwsblad, les chamboulements liés à la crise du coronavirus pourraient en effet signer la fin des PO1 à court terme et un retour à un format de championnat classique. On le sait, les clubs professionnels envisagent deux options en cas d'impossibilité de rejouer au football cette saison (ce qui semble très probable, lire ici les propos du Dr Van Ranst) : une D1A à 18 ou une D1A à 20 (la seconde option impliquant également une refonte de la D1B).

Et apparemment, les deux schémas pourraient ... se succéder : en 2020-2021, la D1A à 18 (avec Waasland-Beveren, OHL et le Beerschot) serait mise en place, dans un format de championnat à 34 journées sans Playoffs, ce qui laisse également plus de temps dans l'optique d'une reprise potentiellement plus tardive que d'habitude, afin de terminer la saison avant l'Euro 2021. Et à partir de 2021-2022, nouveau changement de format avec un passage à 20 équipes, la D1B disparaissant et laissant place à une seconde division entièrement amateure.

Ce scénario est évidemment à prendre en compte dans le cas où AUCUN match n'est joué - si la saison peut aller à son terme, le dernier match et la finale retour pour la promotion décideront de qui monte et descend. Mais de semaine en semaine, les chances s'amenuisent ...