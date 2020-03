Anderlecht stoppé en pleine progression: "Frustrant, mais il faut pouvoir mettre ça de côté"

Les Mauves ont été coupés dans leur élan, mais Franky Vercauteren relativise.

Trois victoires consécutives, 16 buts marqués et l'espoir maintenu de se qualifier pour les playoffs 1: la mise sur pause du championnat est arrivée au mauvais moment pour les playoffs 1. "C'était évidemment frustrant", confirme Franky Vercauteren dans une interview accordée à Sporza.

"On espérait encore les playoffs 1, même si on n'avait pas notre sort entre les mains, mais si ça ne passait pas on pouvait aussi espérer jouer l'Europe via les playoffs 2", estime le coach du Sporting. "On était sur le bon chemin et on voulait continuer dans cette voie. On a été stoppé en pleine lancée, donc c'était un moment un peu difficile."

Mais le T1 des Mauves relativise facilement. "Il faut pouvoir mettre la frustration et les émotions de côté. La santé de tout le monde est bien entendu la priorité", conclut Franky Vercauteren.