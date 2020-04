Amertume et déception du côté de la RAAL: "Un sentiment d'injustice"

Un début de saison catastrophique, puis l'euphorie et une fantastique remontée, avant que tout ne s'arrête brusquement : la RAAL et ses supporters sont, passés par tous les sentiments cette saison. Mais c'est l'amertume qui prime dans les propos de Frédéric Taquin, un coach déçu de voir une année complète de travail r

Coincé chez lui, comme tous les Belges et la plupart des citoyens européens, Frédéric Taquin rumine et il ne le cache pas: "Comment je vis cette période de confinement? Comme un lion en cage", raconte le coach louviérois. "On était dans une période décisive de la saison où toutes les décisions allaient tomber et être arrêté aussi brusquement, ça laisse un sentiment très étrange", ajoute-t-il.

D’autant plus difficile à digérer pour les Louviérois qu’ils restaient sur une impressionnante série et qu’ils semblaient avoir toutes les cartes en mains pour aller chercher la montée. "On a connu une sacrée tempête en début de saison, mais on s'est relevé. On restait sur 14 matchs sans défaites, on n’encaissait presque plus et on avait aussi travaillé pour atteindre notre pic de forme pour le sprint final. Donc, c’est clair que ça fait mal", admet Frédéric Taquin.

Mettre fin au championnat? C'était la seule bonne décision à prendre.

Et ce n’est pas tellement la décision d’arrêter le championnat qui chagrine le T1 des Loups. "Honnêtement, on est tous d’accord: c’était la seule bonne décision à prendre. Mais fallait-il désigner des montants et des descendants? Là, je suis plus sceptique. Mon avis personnel, c’est qu’une saison blanche aurait été plus équitable."

Le coach louviérois ne remet pourtant pas en question le titre des Francs-Borains, loin de là ("ils ont fait une excellente saison et ils méritent de monter", lance-t-il), mais il trouve la situation "injuste" et pas seulement pour sa meute. "Je pense, par exemple, à la situation de l’autre club louviérois, en D1 amateurs. L'URLC ne s'est retrouvé qu'une seule fois en position de descendant. Au mauvais moment. Et ils vont descendre d’un étage, alors qu’il restait six matchs à jouer, qu’ils avaient peut-être un calendrier plus favorable que leurs concurrents."

"Mais je pense aussi à Onhaye, lanterne rouge de notre série, qui va descendre avec le même nombre de points que les deux clubs qui le précèdent au classement. C'est pour ce genre de cas que je pense qu'une saison blanche aurait été équitable."

S'il faut tout recommencer la saison prochaine, on le fera avec la même détermination.

Et quand on demande à Frédéric Taquin si c’est en début de saison et avec son modeste 13 sur 30 pour débuter le championnat, que la RAAL a laissé passer sa chance, la réponse fuse : "On ne peut pas dire ça, parce qu’une saison c’est 30 matchs et que je pense qu’on pouvait tout à fait atteindre notre objectif. On avait d’ailleurs un calendrier plutôt favorable par rapport à celui des Francs-Borains", insiste-t-il.

"Mais c’est comme ça. Les injustices, ça arrive dans la vie et à tous les niveaux et il faut pouvoir passer au-dessus. Même si j’admets que c’est difficile pour moi, en ce moment, de digérer les événements, j’irai de l’avant et s’il faut tout recommencer en D2 amateurs la saison prochaine, on le fera. Avec les mêmes ambitions, la même détermination et la même envie de le faire tous ensemble", prévient avec insistance le coach de la RAAL.