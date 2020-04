Guillaume Gillet a toujours l'intention de revenir dans "un de ses clubs de coeur": "Mais c'est encore un peu tôt"

Le Liégeois a toujours dit qu'il terminerait sa carrière là où il l'avait commencée, il n'a pas changé d'avis.

Actif au Racing Club de Lens depuis près de deux ans, Guillaume Gillet était en course pour la montée en Ligue 1 avant l'arrêt des compétitions. Et si, à 36 ans, il en a encore sous le pied, il a toujours l'envie et l'intention de revenir dans le club de ses débuts: le RFC Liège.

"Liège, un de mes clubs de coeurs"

L'ancien Mauve l'a d'ailleurs répété, dans une interview accordée à RTL. "Liège, c'est un de mes clubs de coeur, parce que j'en ai deux ou trois, et j'ai toujours dit que je reporterais ce maillot-là un jour", lance-t-il.

Mais il n'est pas encore tout à fait à franchir ce pas-là. "On s'en rapproche, mais j'estime que j'ai encore la force physique et mentale pour prester au plus haut niveau. Et on verra ce qui se passe cet été", conclut Guillaume Gillet, qui avait prolongé d'un an avec Lens en fin de saison dernière et dont le contrat expire donc le 30 juin prochain.