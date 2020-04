Officiel : la Premier League suspendue jusqu'à nouvel ordre

Alors que le mois de mai avait été évoqué comme date de reprise, la Premier League est finalement suspendue indéfiniment.

"Le but est toujours de terminer les championnats domestiques et aller au terme des matches de Coupe qui restent à jouer pour ainsi permettre de maintenir l’intégrité de toutes les compétitions", explique la Premier League dans un communiqué.

"Le retour au jeu ne se fera qu’avec le soutien total du gouvernement et quand les recommandations médicales le permettront."

The Premier League’s overriding priority is to aid the health and wellbeing of the nation and our communities. The 2019/20 season will only return when it is safe and appropriate to do so.



