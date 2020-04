🎥 Le beau geste d'Alderweireld pour une supportrice des Spurs

Toby Alderweireld a une nouvelle fois prouvé son grand coeur. Ce vendredi, le Diable Rouge a surpris une fan de Spurs par vidéo en la remerciant pour tout ce qu'elle faisait. Car Tayla Porter est en fait ambulancière et aussi fan des Spurs.

Il a donc tenu à l'encourager dans ces moments difficiles. "Vous êtes des héros qui ne reçoivent pas la reconnaissance qu’ils méritent. Dans le football, lorsque vous gagnez un trophée, vous êtes directement reconnu. Mais vous, vous allez travailler et faites beaucoup pour tant de gens et vous ne recevez pas assez de reconnaissance." Un magnifique geste de sa part !

A special moment to connect with Tayla, one of the many #NHS heroes and a true Spurs fan 🙌 Thanks to @Sportbible for getting us in touch! https://t.co/vooBtMMCcj