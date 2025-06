"Il peut être une option pour nous, absolument" : Ivan Leko veut continuer à attirer ses anciens cadres du Standard

La Gantoise veut se reconstruire après une saison éprouvante. La direction semble vouloir écouter les tuyaux d'Ivan Leko.

Les deux dernières fois qu'Ivan Leko s'était rendu à La Gantoise, le Standard était rentré à Liège avec cinq buts dans les valises. Cette fois, c'est à lui de rallumer la flamme chez les Buffalos.

La saison dernière a été particulièrement morne à la Planet Group Arena, l'équipe manquant même le football européen pour la première fois depuis dix ans. Mais l'heure est au sourire chez Leko : "J'ai tout de suite senti une ambition. J'ai besoin de me sentir bien pour être performant. Et je me sentais bien après le premier rendez-vous", explique-t-il, dans des propos relayés par La Dernière Heure.

Quelques touches liégeoises à Gand

La direction lui a fait un premier cadeau de bienvenue avec Wilfried Kanga : "On m'a demandé mon avis et j'ai dit que c'était un joueur intéressant, qui connaît la compétition. C'est aussi un leader, qu'on est heureux d'avoir dans son équipe et qu'on peut craindre comme adversaire. Il a de la puissance, de la vitesse et surtout, c'est un joueur qui a faim. On aura besoin de cette faim cette saison".

Leko a bien connu Kanga au Standard, il aurait même bien voulu que le prêt de son attaquant soit prolongé. La Gantoise lui permettre de retrouver son colosse ivoirien. Et cela pourrait ne pas s'arrêter là puisque les Buffalos ciblent également Ibe Hautekiet, lui aussi bien connu de l'entraîneur croate.

Le nouveau T1 des Buffalos n'a pas cherché à démentir, au contraire : "Ibe est un très bon joueur, il peut être une option pour nous, absolument, pour construire une équipe compétitive. On veut refaire de Gand une équipe qui fait peur, avec de la qualité et des jeunes joueurs".