"On sait qu'on a fait n'importe quoi. C'est inacceptable" : les murs ont tremblé dans le vestiaire des Diables

Les Diables Rouges ont conclu leur saison avec un bilan de quatre points sur six contre la Macédoine du Nord et le Pays de Galles. Rien d'alarmant d'un point de vue comptable, mais l'équipe sait qu'il va falloir hausser le niveau.

Malgré son doublé contre et la liesse collective suite à la victoire, Romelu Lukaku ne s'était pas présenté face à la presse à l'issue du match contre le Pays de Galles. Il devait digérer la physionomie de la rencontre : "J’étais sorti du terrain. Je n’ai rien voulu dire. Parce que j’étais tellement énervé. Tu joues contre ton adversaire direct et tu mènes 3-1 à la mi-temps", explique-t-il à la RTBF.

"Tu sais que si les "tues", tu les "tues" aussi mentalement pour le match retour. On aurait pu leur démontrer qu’on était vraiment au-dessus. Et qu’on allait faire la même chose là-bas. On leur a donné espoir. Il faut dire la vérité : historiquement, cela a toujours été difficile pour nous à Cardiff", poursuit-il.

Grandir en équipe

En Macédoine du Nord, la gestion de match n'était pas non plus à la hauteur : "On sait qu’on a fait n’importe quoi. C’est inacceptable. Je pense que sur le terrain, il faut savoir lire les situations. Savoir comment trouver la situation. On l’a mal fait. On a eu des occasions pour tuer le match et on ne l’a pas fait. Il y avait eu des avertissements. Elmas, balle au pied, c’est chaud. Je sais de quoi il est capable. Tant qu’on n’arrivait pas à le sortir du match, cela allait être un match difficile. Il avait un attaquant qui gardait bien le ballon aussi".

En quatre matchs sous Rudi Garcia, les Diables ont ouvert quatre fois le score. A trois reprises, ils ont encaissé le but de l'égalisation : "Je vais être honnête. Il y a eu trop d’émotions. Il y a eu trop de hauts et de bas. Il faut aussi regarder le positif. On sait qu’on peut s’améliorer et grandir en tant qu’équipe. C’est l’objectif de ces qualifications : réaliser de bonnes performances et progressant en tant qu’équipe", avoue Lukaku.

L'équipe doit apprendre à se faire confiance : "Il faut parler. Il faut savoir qu’il y a des moments où nous – l’équipe actuelle – devons souffrir. Les joueurs savent qu’il va y avoir des moments des difficultés sur le terrain. Mais c’est là où il ne faut pas lâcher", poursuit Lukaku, déterminé à tirer la jeune génération vers le haut.