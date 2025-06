Un dernier transfert surprise à l'étanger, la continuité à Bruges ou le choix du coeur : le casse-tête de Simon Mignolet

Simon Mignolet est face à choix difficile lors de ce mercato. Restera-t-il au Club de Bruges pour une septième saison ?

À 37 ans, Simon Mignolet doit décider de l'orientation qu'il va donner à sa fin de carrière. Comme nous vous en parlions ce matin, le gardien du Club de Bruges est dans le viseur du FC Copenhague. Il ne lui reste plus qu'un an de contrat en Venise du Nord, rendant la situation encore un peu plus indécise.

Pour la première fois depuis son arrivée au Club de Bruges, il n'est pas assuré de sa place de titulaire en début de saison. Nicky Hayen n'a pas encore formellement choisi entre lui et Nordin Jackers, qui vient de prolonger et s'inscrit de plus en plus comme un titulaire en devenir. Cela peut être un facteur, mais ce ne sera pas déterminant. Deux autres éléments entrent en jeu.

C'est déjà il y a six ans que Mignolet a quitté Liverpool pour le Club : non seulement pour avoir plus de temps de jeu, mais aussi parce qu'il voulait revenir en Belgique. Avec sa femme Jasmien et ses fils Lex et Vin, il a pu s'installer à Knokke et trouver un bel équilibre entre football et vie privée. La question est donc de savoir si le gardien et son entourage sont prêts pour un dernier challenge à l'étranger.

Jusqu'au bout de son contrat avant une dernière pige ?

Où l'ancien concurrent de Thibaut Courtois connaîtra-t-il un environnement où il est autant apprécié ? Malgré la concurrence grandissante de Jackers, Mignolet est écouté et apprécié à sa juste valeur au Club de Bruges, tout en continuant à disputer des rencontres au plus haut niveau en Europe.

Autre paramètre à prendre en compte, le Limbourgeois s'est inscrit pour débuter une formation mise sur pied par la Fédération belge de football, la Pro League et l’Université d’Anvers pour devenir directeur sportif à partir du mois de septembre. Un frein de plus pour l'étranger ? Une autre partie de la réponse pourrait se trouver à Saint-Trond.

Simon Mignolet y a été formé à partir de ses 14 ans et y a effectué ses débuts professionnels. Revenir au Stayen serait une belle manière de boucler la boucle pour le régional de l'étape, nommé citoyen d'honneur de la ville de Saint-Trond cet été. Il a plusieurs fois évoqué l'idée d'y disputer les derniers matchs de sa carrière, sans que cela ne sonne comme une obligation. Mais la perspective lui a certainement traversé l'esprit à l'heure de faire le point sur les différentes possibilités.