🎥 La Juventus ? Doku en fait son affaire ! Quel enchaînement pour ouvrir le score

Après avoir battu le Wydad Casablanca 2-0 et Al Ain 6-0, Manchester City retrouvait ce soir son premier adversaire européen, à savoir la Juventus. Comme lors de la première rencontre, Jérémy Doku a été titularisé par Pep Guardiola.

L'Anversois de 23 ans sort d'une saison avec moins de temps de jeu que lors de ses premiers mois en Angleterre, cela semble lui permettre d'arriver plus frais lors de ce sprint final.

Très en jambes avec les Diables Rouges, buteur lors du match d'ouverture contre le Wydad, Doku a encore fait parler la poudre ce soir, ouvrant le score après moins de dix minutes contre la Juve.

S'entendant déjà très bien avec Rayan Aït-Nouri ur le côté gauche, l'ancien Anderlechtois a trouvé la faille avec un bon appel dans le dos de la défense, suivi d'un enchaînement de grande classe (9e, 0-1).

Doku opens the scoring ⚡ electric start! ⚽️

Une avance de courte durée pour Manchester City, Teun Koopmeiners profitant d'une mauvaise relance d'Ederson dans la foulée (11e, 1-1). Mais les troupes de Pep Guardiola ont repris le contrôle peu avant la demi-heure, sur une belle maladresse de Pierre Kalulu (26e, 1-2).

Juve level it up! What a start this is! ⚡🔥



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #JUVMCI pic.twitter.com/18XThSJcBa