📷 "Back to the basics" : le Standard dévoile son nouveau maillot tant attendu pour la saison prochaine

Le Standard a dévoilé ce soir son nouveau maillot. Les Rouches veuent faire honneur à leur histoire.

Depuis plusieurs jours, les spéculations se multipliaient quant au look du prochain maillot du Standard, avec déjà quelques mini fuites lors des photos présentant les nouveaux transferts.

Cette fois, le club a totalement levé le voile sur les vareuses qui habilleront l'équipe la saison prochaine, dévoilant les nouvelles tenues peu avant 20h.

Nouvel équipementier, Macron s'est chargé du design et est revenu à du classique. "Back to the basics" écrit d'ailleurs le Standard sur ses réseaux sociaux.

Un maillot rouche qui rappelle quelques belles pages de l'histoire du club, un clin d'oeil au retour de plusieurs figures connues de Sclessin ces dernières semaines.

Le produit est d'ores et déjà disponible sur le site internet du club, reste à savoir quelle impression il laissera aux supporters. C'est désormais à l'équipe de le faire rimer avec une saison réussie.