"Il n'était pas possible de rester" : Ivan Leko lève un coin du voile sur son départ du Standard

C'est dans la peau d'un adversaire qu'Ivan Leko reviendra à Sclessin la saison prochaine. Il revient sur son départ mouvementé à La Gantoise.

Ces derniers mois, Ivan Leko avait mis beaucoup de cœur à adapter sa philosophie au noyau du Standard, construisant ainsi un groupe correspondant en tout point aux valeurs de la maison. la déception à son départ par la petite porte est à la hauteur de son dévouement et de sa passion.

D'autant que Leko ne voulait pas forcément partir : "Il faut savoir que ma première volonté était de rester au Standard. Quand je suis resté l'été dernier, on m'a dit que j'étais fou, que je me mettais en danger, que ce n'était pas bon pour mon CV. Il n'y avait rien dans les caisses, trois joueurs pros à la reprise", se souvient-il, dans des propos relayés par La Dernière Heure.

Un été compliqué

Le changement de direction a bouleversé ses plans : "Il y a encore deux mois, j'aurais refusé la proposition de Gand, car je voulais rester à Liège, où j'ai côtoyé des gens formidables. Mais à un moment, pour différentes raisons, il n'était pas possible de rester".

Dans son communiqué, le Standard avait écrit que l'entraîneur croate avait lui-même refusé de rester : "Je ne vais pas m'étendre sur les détails. j'ai vécu de très beaux moments au Standard, cela a été réellement difficile de quitter le club. Je vais passer la question, mais vous savez pourquoi". Leko fait ainsi référence à la proposition du Standard de payer sa dernière année de contrat en deux ans, ce qu'il n'a pas jugé acceptable.

Il a alors fallu rebondir : "J'avais le choix de prendre des congés, de voir ce qui allait venir en septembre ou en octobre, puis il y a eu les appels de Gand et de l'Antwerp. L'Antwerp, c'est à côté de chez moi, et pour être honnête, au début des discussions avec leurs dirigeants, c'était 90-10 dans ma tête. Puis, on a eu notre première discussion avec Sam Baro et Michel Louwagie. Et le 90-10 est passé en faveur de Gand".