David Hubert tient son premier transfert à OHL

David Hubert est arrivé à OHL, mais sait qu'il aura du pain sur la planche. Le club louvaniste a donc présenté sa première recrue, qui devrait en appeler d'autres.

L'objectif d'OHL est clair : vivre une saison moins terne que la précédente. Pour ce faire, Chris Coleman a été licencié et David Hubert est arrivé avec pour tâche principale de proposer du beau football et de créer un peu plus d'entrain autour du club.

Cela passera par un mercato réussi, et le club louvaniste a donc accueilli son premier transfert estival. Il s'agit de Bryang Kayo (22 ans), milieu de terrain américain qui débarque du FC Ingolstadt 04.

La saison passée, Kayo était prêté en D3 allemande, à Osnabrück. Il y a disputé une très bonne saison avec 31 matchs pour 3 buts depuis son poste de milieu défensif. Plutôt que de rester à Ingolstadt, également en D3 et où il lui restait un an de contrat, il passe donc un palier.

Bryang Kayo a été formé aux USA, au sein de l'académie de DC United. L'été dernier, il avait été appelé par le sélectionneur américain Gregg Berhalter pour se tester avec l'équipe A des USA, sans recevoir de première cap.

"Avec Bryang, nous recrutons un milieu de terrain jeune et dynamique qui correspond à notre philosophie de recrutement", a déclaré Frédéric Van den Steen, CEO d'OHL, sur le site du club. "Il est jeune, a faim et peut renforcer la compétitivité au milieu de terrain. Il pouvait compter sur beaucoup d'intérêt et nous sommes donc ravis de son choix".