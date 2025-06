Officiel : Adem Zorgane quitte Charleroi pour la nouvelle place forte du football belge

Après Daan Heymans, c'est un deuxième homme central dans le coeur du jeu de Charleroi qui s'en va. Convoité par l'Antwerp depuis de longues semaines, Adem Zorgane a finalement signé à l'Union Saint-Gilloise, le transfert a été officialisé.

L'Algérien s'est engagé à l'Union jusqu'en 2029 et disputera donc la Ligue des Champions la saison prochaine, une perspective intéressante pour tous les joueurs convoités par les Saint-Gillois.

Adem Zorgane quitte donc Charleroi après 140 matchs pour les Zèbres (10 buts et 25 assists). Ses performances au Mambourg lui ont permis de collecter 15 sélections avec l'Algérie.

L'arrivée de Zorgane pourrait préfacer un départ dans l'entrejeu unioniste. Noah Sadiki et Charles Vanhoutte sont d'ailleurs fortement sollicités par le marché international.

Du côté de Charleroi, Rik De Mil devra trouver des solutions pour composer sans son maître à jouer. Cette saison, Adem Zorgane avait tout de même débuté 40 des 41 matchs de championnat, en plus d'être nommé capitaine.

Ain't no mountain high enough

… to keep him from Brussels.



Adem Zorgane est Unioniste ! 💛🇩🇿💙 pic.twitter.com/ywvyLvq3Vz