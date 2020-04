Deux pays entament leur championnat comme prévu malgré le coronavirus

Ce week-end se déroulait la troisième journée de championnat en Biélorussie. Mais la Premier League biélorusse n'est pas seule au monde, même si ce n'est pas loin d'être le cas : une autre ex-République Socialiste Soviétique a repris les hostilités, à savoir le Tadjikistan, dont la première journée de championnat se tenait cette semaine. Un championnat lié non pas à l'UEFA mais bien à l'AFC, la confédération asiatique. Pour un brin d'histoire sur le sujet, nous vous renvoyons vers les toujours brillants Footballski ...

Et en Afrique également, ça joue : le Burundi a commencé sa saison ce week-end comme si de rien n'était, le pays ne comptant que trois cas de Covid-19. Burundi Sport Dynamik a ainsi battu Aigle Noir (2-1) ce dimanche ...

#Burundi Après concertation et éclaircissements sanitaires et techniques du ministre de la santé, l'assemblée générale décide que les championnats de première et deuxième division continuent à être jouer tout en observant les mesures d'hygiène sur les stades et la distanciation pic.twitter.com/4oAwz03INp