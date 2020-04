La Bundesliga va-t-elle reprendre ? Les conditions seront très strictes

La Bundesliga espère bien reprendre dès le mois de mai. Mais les conditions seront très strictes si cela arrive.

Plusieurs clubs de Bundesliga, notamment le Wolfsbourg de Koen Casteels et le Hertha Berlin de Dodi Lukebakio, ont déjà repris le chemin des entraînements de manière adaptée. Et l'objectif de la Fédération allemande est de reprendre dès la mi-mai, à huis-clos. D'après le journal Bild, cela impliquera cependant des ajustements : moins de 240 personnes devront être présentes au stade, staffs, bénévoles, journalistes, forces de l'ordre compris.

Un calcul précis qui devra être effectué par la DFB et qui serait déjà prévu : 126 personnes seront présentes sur le terrain et autour (joueurs, staff, ramasseurs de balles). Un maximum de 36 personnes issues de la télévision et environ 30 journalistes en tribunes seront autorisés, chaque équipe pourra amener une délégation de 8 personnes et une cinquantaine de policiers seraient prévus autour des stades pour empêcher tout rassemblement.