Anderlecht premier du classement mais privé de titre en Espoirs, Bruges est sacré !

La fin de la saison officialisée en Amateurs et en Espoirs, le RSCA aurait pu au moins célébrer le titre en U21. Mais les hommes de Craig Bellamy se voient coiffés sur le poteau !

Anderlecht est premier du classement en Espoirs, mais ne sera pas sacré champion malgré l'arrêt définitif de la saison. La raison de ce retournement de situation ? Le FC Bruges, deuxième au classement avec deux points de moins que les jeunes Mauves, a été sacré ... car il comptait deux matchs de moins. Un calcul de coefficient a donc été effectué (le même qu'en divisions amateurs) qui permet aux Blauw & Zwart de passer devant.

Le classement final est donc : Bruges premier, Anderlecht second, La Gantoise troisième et le KV Malines quatrième, rapporte Het Nieuwsblad. Dommage donc pour Craig Bellamy qui aurait pu, pour sa première saison en tant qu'entraîneur des Espoirs et malgré une équipe déforcée par les nombreux joueurs envoyés en équipe A, remporter un titre.