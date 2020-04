Le FC Barcelone réagit aux accusations de corruption

Après avoir dû faire face à la démission de six membres du board, le FC Barcelone a également dû se défendre d'accusations de corruption lancées par l'ancien vice-président du club.

Le FC Barcelone a répondu aux accusations d'Emili Rousaud, ancien vice-président démissionnaire du club, qui a déclaré au micro de la RAC 1, radio catalane, que le Barça avait été mêlé à un détournement de fonds via le paiement d'un audit. "Face aux accusations graves et infondées portées ce matin par M. Emili Rousaud, ancien vice-président du club, le FC Barcelone nie catégoriquement toute action qui pourrait être qualifiée de corruption, et se réserve donc le droit d'engager les actions judiciaires appropriées", a réagi le club par communiqué ce vendredi.