Gianluigi Buffon, en route pour une 26e saison au plus haut niveau

Le légendaire gardien de la Juve n'a pas encore l'intention de racrocher les crampons...

S'il n'a pas beaucoup joué ces derniers mois (11 matchs depuis le début de la saison), Gianluigi Buffon semble toujours prendre beaucoup de plaisir à Turin. De retour dans les rangs Juventus cette saison, après un passage d'un an au PSG, le portier de italien avait signé un contrat d'un an, qui expire donc le 30 juin prochain. Mais il serait, à 42 ans, sur le point de prolonger d'un an, selon le Corriere dello Sport.

Si ça se confirme, Gianluigi Buffon, qui avait fait ses débuts avec Parme en 1995, partira pour une 26e saison au plus haut niveau. Et devrait être en mesure de s'emparer seul du record du nombre de rencontres disputées en Serie A. Un record (647 matchs) qu'il partage avec Paolo Maldini depuis le 18 décembre dernier...