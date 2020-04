Le Real Madrid fera tout pour se débarrasser de Gareth Bale cet été

La relation entre Zidane et la vedette galloise n'a cessé de se dégrader ces derniers mois. Entre blessures, déclarations controverses et faible rendement, Gareth Bale n'a pas rendu de grands services au technicien français cette saison : 2 buts en 14 matchs.

Récemment, on apprenait que Bale aurait déjà dû partir pour la Chine l'été dernier. Finalement, le transfert ne s'est pas conclu et le Gallois est resté en terre madrilène. Ce ne devrait bientôt plus être le cas, comme l'avait confié Zidane lors d'une de ses conférences de presse : "Ce serait mieux qu'il s'en aille le plus rapidement possible".

La presse espagnole, dont AS, voit déjà l'attaquant de 30 ans retourner à Tottenham. Le Bayern Munich et Manchester United sont également intéressés. Mais, Bale est, plus que quiconque, en manque de rythme et semble physiquement plus fragile que jamais. Autre difficulté rencontrée par la Maison Blanche pour se débarrasser du joueur qu'elle a théoriquement sous contrat jusqu'en 2022 : elle aimerait bien en tirer 14,5 millions d'euros, somme d'autant plus conséquente en période de crise sanitaire.