Enzo Donis raconte Virton et l'après : "J'ai vu des choses étranges là-bas"

Enzo Donis a découvert la vie au sein d'un staff professionnel à l'Excelsior Virton. Actuellement retourné en France, il nous a raconté son aventure ...

Dans l'article précédent (à découvrir ici), Enzo Donis (24 ans) nous racontait ses débuts en tant qu'analyste vidéo et entraîneur de jeunes, sa formation à Montpellier et son retour en Belgique, où il a pu signer à l'Excelsior Virton et intégrer le staff de Marc Grosjean en équipe A. Mais la suite sera un peu plus compliquée : "J'ai dû attendre deux mois pour enfin signer mon contrat. C'était un gros stress car après une longue saison, j'aurais aimé profiter de ces semaines pour souffler ... mais je me revoyais vivre le scénario du PSG (où Enzo aurait dû signer mais qui avait fait volte-face, nda)".

Le début des ennuis

Ce ne sera pas le seul comportement étrange que vivra le jeune analyste vidéo des Gaumais. "Sur mes conseils, Jordan Machado avait quitté Miami (les FIU Panthers, université sportive floridienne, nda) pour venir tenter sa chance à Virton. Il y casse son contrat, mais alors que tout était positif, le club a refusé le joueur et je me suis retrouvé comme un c*n", regrette Enzo.

"Mais à Virton, il se passait des choses bizarres. On avait un directeur sportif qui voulait faire l'entraîneur, notamment ... Ils ont de la chance d'avoir un dirigeant très fortuné, mais il était très mal entouré", estime-t-il encore. Un entourage qui prend Donis en grippe. "J'étais interdit de sortir de mon bureau, interdit de prendre le bus avec les joueurs ... franchement, ils m'ont fait vivre un enfer. Puis Marc Grosjean, dont j'étais très proche, a été limogé en octobre".

Marc Grosjean : "Enzo est destiné à un bel avenir"

Marc Grosjean, actuel coach du RFC Seraing (où il entraîne notamment ... Jordan Machado, arrivé chez les Métallos après le refus de l'Excelsior Virton), nous a parlé de son ancien collaborateur Enzo Donis, dont il est resté proche. "C'est un jeune garçon très motivé et qui, surtout, aime profondément le foot. Il est prêt à faire tous les sacrifices du monde pour y réussir", estime l'ex-coach de Virton.

"Il lui a d'abord fallu s'adapter à ma manière de faire, mais il a très bien progressé et est promis à un bel avenir. Enzo a de réelles compétences en tant qu'analyste vidéo, à un âge où beaucoup de jeunes jouent - la plupart se reconvertissent plus tard au sein d'un staff", pointe Grosjean. "Les problèmes rencontrés à Virton étaient liés à quelques incompétents qui cherchaient un souffre-douleur. Mais cela lui servira probablement dans sa future carrière, d'avoir pu voir le visage moins reluisant du football dès ses débuts".

Se reconstruire et repartir de l'avant

Aujourd'hui, Enzo Donis a décidé de revenir là où réside sa famille, en France. "Sur les conseils de Ben Diakaté et de son agence BeConsult, j'ai décidé de partir fin décembre 2018. Un soulagement et une tristesse, mais aussi une expérience de vie énorme. J'ai pu rencontrer des gens exceptionnels durant ce passage, notamment Marc Grosjean qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses", nous raconte-t-il.

"Après, ce furent six mois de chômage. J'ai pu compter sur ma famille, sur Marc, sur Michel Benezet (ancien adjoint de Nîmes et du Paris FC, nda) qui me conseille depuis mes débuts . J'ai été en discussions avec une nation disputant la CAN, mais j'ai finalement rejoint l'AS Béziers, en National, en juin 2018". Depuis, Enzo y entraîne les U16 tout en continuant son travail d'analyste vidéo. "Mon objectif est la licence UEFA A l'année prochaine, puis de retrouver un staff professionnel, même si rien ne presse".

Enzo Donis n'a en effet que 24 ans. "Si mon âge m'a déjà posé problème ? Non, jamais, je touche du bois. À Virton, la plupart des joueurs étaient plus âgés que moi. Ce qui compte est de ne pas se comporter comme si tu savais tout sur tout. Si j'avais fait ça, à coup sûr, je me serais planté ...".