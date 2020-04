Un Ostendais dézingue Dennis van Wijk: "Il a tout détruit en un mois"

Le passage du Néerlandais dans le camp ostendais n'aura pas laissé de bons souvenirs aux joueurs du KVO.

Andrew Hjulsager se montre d'ailleurs très sévère avec l'entraîneur néerlandais dans un entretien accordé au média danois Bold. Déçu de voir partir Kare Ingebrigtsen, le Danois n'a pas forcément apprécié les méthodes du Néerlandais. "Il a presque tout détruit en un mois", estime-t-il.

"Il avait un style de jeu très différent de Kare Ingebrigtsen et un peu démodé. Une sorte de Kick and Rush à l'anglaise." Une métode qui n'a d'ailleurs pas du tout fonctionné: sous la direction du Néerlandais, le KVO a disputé sept rencontres, pour un bilan de cinq défaites, un partage et une seule victoire.