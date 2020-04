Excellente nouvelle pour l'ancien attaquant de Chelsea Gianluca Vialli, rétabli de son cancer au pancréas

L'ancien international italien Gianluca Vialli, qui souffrait d'un cancer du pancréas, a été déclaré totalement guéri.

Gianluca Vialli (55 ans) a vaincu le cancer du pancréas contre lequel il se battait depuis de longs mois, a-t-il déclaré au journal italien La Repubblica. "J'ai mis fin en décembre à ma chimiothérapie après 17 mois. Cela a été très difficile, même pour quelqu'un d'aussi résistant que moi physiquement et mentalement".

L'ancien attaquant de la Fiorentina, la Sampdoria et surtout Chelsea, dont il a également été joueur-entraîneur, puis entraîneur, est actuellement à Londres, éloigné de son pays natal. "Je me sens coupable de ne pas être là, mais ma condition ne me le permet pas", regrette Vialli, 59 sélections avec la Squadra (16 buts). "J'ai une pensée pour toutes ces victimes du virus, contraints à mourir seuls, loin de leurs proches, sans funérailles. C'est horrible".