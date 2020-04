Sven Kums beau joueur: "Bruges champion? Ca n'aurait pas changé avec les playoffs 1"

Svzen Kums et les Buffalos se contentent largement de la deuxième place et des préliminaires de la Ligue des Champions qui leur sont, en principe, promis.

Si la décision d'arrêter la compétition est confirmée par l'Assemblée Générale de la Pro League, Bruges sera champion et c'est logique pour Sven Kums. "Le Club de Bruges mérite ce titre et nous mériterions la deuxième place", explique le médian au Nieuwsblad.

Difficile, évidemment, de dire autre chose quand le leader a 15 points d'avance sur son dauphin, mais le médian des Buffalos va un peu plus loin. "Chacun avait besoin de plus de matchs pour assurer sa position au classement et, avec les playoffs 1, on ne sait jamais, mais je pense que ça n'aurait pas changé grand-chose", insiste-t-il.

"Tout ce qui compte en ce moment, c'est la santé de tout le monde", conclut Sven Kums qui pense, comme beaucoup de joueurs de Pro League, qu'arrêter le championnat est la meilleure solution.