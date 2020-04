Mouscron, Courtrai et Roulers envisagent de fusionner !

La Commission des licences a recallé les Hurlus, qui devront aller en appel pour obtenir leur licence professionnelle. Selon la direction mouscronnoise, l'avenir du club est fortement remis en question.

Ainsi, Het Laatste Nieuws annonce ce vendredi matin que la probabilité est grande de voir Mouscron et Courtrai (et peut-être Roulers) fusionner. C'est en tout cas du goût des deux premières directions concernées. Le Président de l'Excelsior admet : "Le propriétaire nous a affirmé qu'il ne pourrait pas investir lui-même. Nous devons soit fermer boutique, soit trouver d'autres partenaires, soit chercher une autre solution". Et Declerck, né à Courtrai, de préciser : "Pour Mouscron, une fusion est inévitable. Tout le monde sait qu'il y a trop de clubs dans la région".

Du côté courtraisien, même son de cloche : "L'idée de la fusion est venue de Mouscron. On ne refuse pas une invitation, surtout celle de son plus proche voisin" déclare le directeur général du KVK.

Et Roulers là-dedans ? Le KSV n'a, lui non plus, pas obtenu sa licence et pourrait participer à la fusion, toujours d'après Het Laatste Nieuws. Une idée qui ne plaira certainement que très peu aux supporters, mais qui aurait les avantages sportifs suivants : une mise en commun du nouveau stade de Courtrai, du centre de formation de Mouscron et des infrastructures d'entraînement de Roulers.