🎥 Marco Kana revient sur sa saison : "Je voulais surtout être titulaire ... en U21 !"

Marco Kana a été l'une des bonnes surprises du RSC Anderlecht cette saison, l'un des jeunes issus de Neerpede à avoir percé. Sa vie a changé et le jeune défenseur s'en explique sur le site officiel du club.

Marco Kana (17 ans) a disputé 17 rencontres cette saison en championnat et en Coupe (un but), devenant un membre à part entière du noyau A alors qu'il était encore considéré comme un Espoir en début de saison. "Je m'étais blessé au genou en fin de saison avec les U17 et je n'ai donc pas pu participer à la préparation en Espoirs. Quand je suis arrivé dans le groupe, le coach (Craig) Bellamy m'a beaucoup aidé, sur tous les aspects", se rappelle Kana, interviewé pour la chaîne YouTube officielle du RSCA.

Une explosion fulgurante

"Mon objectif, c'était d'être titulaire en U21 ... et de grappiller quelques minutes, voire m'entraîner avec l'équipe première", sourit le jeune talent. "Deux semaines après mon retour de blessure, on avait joué deux matchs amicaux contre Dender et Liverpool. Je me sentais très bien. J'ai été alors invité à un meeting avec Vincent (Kompany), qui m'a dit que je faisais partie d'une liste de jeunes qu'ils suivaient. Que mon jeu avait quelques défauts, mais qu'on y travaillerait ... directement à l'entraînement avec l'équipe première", raconte-t-il.

Kana découvre alors le groupe A une semaine durant ... et fait partie de la sélection pour la rencontre du week-end. "J'ai été très bien accueilli par les cadres comme Hendrik, Vincent, Nacer Chadli, Samir Nasri, Adrien Trebel. Ca a facilité les choses car quand tu te sens bien dans le groupe, tu peux laisser s'exprimer tes qualités".

Cerise sur le gâteau : pour sa première titularisation en championnat, le jeune Kana inscrit ... son premier but. "Ca a été tellement vite ! Je mets la tête, je me retourne et je vois Kemar Roofe courir vers moi. J'ai compris que j'avais marqué, j'ai célébré comme un fou", se souvient le défenseur central, qui regrette que la compétition ait dû s'arrêter. "On aurait vécu une belle fin de saison car la dynamique du groupe était bonne, on sentait que tout était beaucoup plus fluide", regrette-t-il.

Pour autant, Marco Kana reste positif. "Ce ne sera pas un gros problème pour l'avenir car l'entente et l'esprit de groupe sont restés les mêmes. Via les groupes WhatsApp, via nos discussions, même si on s'entraîne individuellement, rien n'a changé", affirme l'Anderlechtois.