Les supporters de Hamme pas ravis à l'idée d'une fusion avec Lokeren

Ce mardi, la direction du VW Hamme discute avec celle du Sporting Lokeren concernant une reprise. Mais Dennis Van de Vreken, président du club de supporters 'Vigoriginals' et fondateur du groupe "Geen fusie met Lokeren", n'est pas enthousiaste ...

Le groupe Facebook lancé par Dennis Van de Vreken comptabilise en quelques jours plus de 360 personnes. "Je pense que peu de gens sont derrière cette possibilité de fusion", nous affirme l'intéressé, qui espère que la direction du VW Hamme décidera de ne pas donner suite aux réunions avec les voisins de Lokeren.

"Une collaboration, je ne dis pas non, mais une fusion signifie la disparition du club évoluant dans les divisions inférieures. Le matricule 211 (celui de Hamme, nda) au Daknam serait absurde. Qu'ils viennent jouer à Hamme, dans ce cas", estime Van de Vreken. "Imaginer le nom KSV Vigor Wuitens Lokeren rend malade tout supporter du club".

Si la fusion se confirme, cependant, le VW Hamme risque fort de disparaître. "Après cinq ans, Lokeren redemandera son matricule et on nous aura oubliés", pointe notre interlocuteur, faisant référence au cas récent du Beerschot et de Wilrijk. "De cette manière, on détruit peut-être deux clubs plutôt qu'un. Si fusion il doit y avoir, que ce soit entre deux clubs de Hamme".