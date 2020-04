L'Angleterre prend une décision concernant les championnats amateurs

C'était dans les tuyaux depuis quelques jours, c'est désormais officiel.

En Belgique, cela fait déjà plusieurs semaines qu'il avait décidé d'arrêter définitivement la saison pour les clubs amateurs. Ce mercredi, l'Angleterre s'est également prononcée pour l'arrêt des championnats amateurs. Ainsi, les clubs de la National League (cinquième et sixième divisions anglaises) ont voté pour stopper l'exercice 2019-2020 à effet immédiat suite à la pandémie de coronavirus. 90% des votants ont donc adopté une résolution visant à achever la saison en cours. La Ligue a précisé de son côté que les votes qui ne lui étaient pas encore parvenus ne changeraient en rien l'issue de cette décision.

"Le conseil d'administration de la Ligue a choisi de communiquer la décision maintenant [...] afin de permettre aux clubs de prendre des décisions commerciales avec le plus de clarté dès que possible. Les options concernant les résultats sportifs de la saison 2019-2020 font l'objet d'un examen attentif et opportun, et de nouvelles mises à jour seront données en temps opportun," précise ainsi le communiqué officiel.