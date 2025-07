📷 "Les gens jugeront" : Arthur Theate de retour à l'entraînement...avec un look complètement renouvelé

ūüď∑ "Les gens jugeront" : Arthur Theate de retour √† l'entra√ģnement...avec un look compl√®tement renouvel√©

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Si les clubs belges ont repris l'entra√ģnement depuis un petit temps, ce n'est pas encore le cas dans tous les championnats commen√ßant plus tard. A l'Eintracht Francfort, le noyau s'est retrouv√© hier et a √©t√© surpris par le nouveau look d'Arthur Theate.

Très proche de signer en Arabie Saoudite l'été dernier, Arthur Theate entame finalement sa deuxième saison à l'Eintracht Francfort, qui l'a transféré définitivement en pour treize millions au mois de février. En Allemagne, le Liégeois est devenu une référence à son poste, s'imposant parmi les meilleurs défenseurs de Bundesliga. Reconnu pour sa générosité sur le terrain, Theate était reconnaissable de loin grâce à sa longue crinière bouclée. De retour de vacances Il faut désormais parler au passé : Arthur Theate s'est présenté à la reprise avec un nouveau look. Sans aller jusqu'à parler de révolution capillaire, le Diable Rouge arbore désormais de longues tresses, avec forcément beaucoup moins de volume. Back in town.ūüėéūü¶Ā @Eintracht pic.twitter.com/JHM8uMKks5 — Theate Arthur (@ArthurTheate) July 14, 2025 "Les gens jugeront", s'est-il amusé sur son compte Tiktok, avant de se présenter avec sous son nouveau look sur ses autres réseaux sociaux. Arthur Theate est désormais concentré sur la nouvelle saison. L'Eintracht tentera de confirmer sa belle troisième place d'il y a deux mois sous les ordres de Dino Toppmöller.