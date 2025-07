Officiel : un ancien de Genk rejoint Youri Tielemans et Amadou Onana à Aston Villa

A l'heure de citer les gardiens les plus en vue passés par Genk ces dernières années, Marco Bizot n'est pas celui que l'on sortirait en premier devant Thibaut Courtois, Koen Casteels ou Maarten Vandevoordt.

Le Néerlandais est arrivé dans le Limbourg à l'âge de 23 ans en provenance de Groningen. Sans qu'il y ait énormément à redire sur son compte, il n'avait pas véritablement marqué les esprits, retournant gratuitement au pays en 2017, du côté de l'AZ.

En 2021, le natif d'Hoorn a rejoint Brest. Comme pour toute l'équipe, la carrière de Bizot a changé de dimension en Bretagne ces derniers mois. Après être passé tout proche de la Ligue 2, Brest à se hisser à la troisième place de la Ligue 1.

La saison dernière, tout le groupe a ainsi découvert le faste de la Ligue des Champions. Bizot a pu s'y mettre en évidence face à des adversaires tels que le Bayer Leverkusen, le FC Barcelone et le Real Madrid.

Il s'offre désormais un transfert de rêve à Aston Villa. Il y concurrencera un certain Emiliano Martinez, élu meilleur gardien du monde il y a moins d'un an encore.

Aston Villa is pleased to announce the signing of Marco Bizot from Stade Brestois. pic.twitter.com/oAsuiw87lh