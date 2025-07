Le message de Rik De Mil est clair : ces trois Carolos doivent se trouver un nouveau club cet été

Charleroi est en stage aux Pays-Bas depuis hier. Plusieurs joueurs sont toutefois restés en Belgique, ils ne rentrent plus dans les plans de Rik De Mil.

Charleroi est déjà apparu assez rodé lors de ses dernières rencontres de préparation, avec notamment des victoires 4-1 et 2-1 contre le RWDM et le RFC Liège lors de la même journée. Les Zèbres sont désormais à Garderen pour un stage d'une semaine.

Aux Pays-Bas, il sera question de travail tactique, d'intégration des nouveaux et de perfectionnement des automatismes. Mais Rik De Mil a dû faire des choix dans sa sélection : il n'était pas question d'emmener les 38 joueurs sous contrat. C'est ainsi un groupe de 29 joueurs qui a quitté le Pays Noir hier matin.

Nos Zèbres prendront la direction de Garderen, aux Pays-Bas, dès demain pour leur stage de pré-saison, qui se déroulera jusqu’au 19 juillet. Voici le groupe convoqué pour l’occasion ! 💪🇳🇱#RCSC #NapoleonScore ⚫️⚪️ pic.twitter.com/ZJ5rGGnwNs — Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) July 13, 2025

Malgré la Coupe d'Europe, il n'y a pas de place pour tout le monde

Une déception pour les joueurs restés à quai. La Dernière Heure rapporte que parmi eux, Mondy Prunier, Noam Mayoka-Tika et Youssuf Sylla peuvent se trouver un nouveau challenge, ils ne rentrent pas dans les plans.

Les deux premiers cités ne sont présents au club que depuis un an. Prêté aux Francs Borains, Prunier n'aura donc pas disputé la moindre rencontre avec les Zèbres. Quant à Sylla, son prêt à Willem II n'aura pas suffi à en faire un concurrent pour Nikola Stulic.

Nadhir Benbouali n'est pas non plus de la partie aux Pays-Bas. L'attaquant algérien attend un document administratif avant de pouvoir définitivement quitter le Sporting et signer un contrat de deux ans à Györ, le club hongrois auquel il avait été prêté la saison dernière.