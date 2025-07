Son contrat est déjà prêt : Anderlecht passe à la vitesse supérieure pour un ancien de Chelsea

Anderlecht est toujours à la recherche de renforts pour sa défense. Olivier Renard semble avoir ravivé une ancienne piste.

Ces dernières semaines, Olivier Renard s'active pour offrir à Bensik Hasi d'autres profils que Lucas Hey et Jan-Carlo Simic en défense centrale. Anderlecht a réussi à recruter Zoumana Keita en provenance de troisième division allemande mais ne compte pas s'arrêter là.

Selon Sacha Tavolieri, la direction accélère pour un profil déjà ciblé précédemment. Il s'agit de Malang Sarr, déjà convoité en janvier 2024, lorsque le Français était sur une voie de garage à Chelsea. L'opération n'avait pas abouti, les Mauves avaient dû se contenter de Federico Gattoni.

Un gaucher, le profil recherché pour succéder à Jan Vertonghen

Recruté comme joueur libre par Chelsea en 2020 alors qu'il était estimé à 16 millions d'euros, Sarr n'est aujourd'hui plus un joueur des Blues. Le Niçois de 26 ans a été cédé gratuitement à Lens. Il y reste sur une saison à 15 titularisations en Ligue 1 sous les ordres de Will Still.

Le dossier est bien avancé : malgré une option de prolongation jusqu'en 2027, Lens est tombé d'accord avec Anderlecht pour un transfert définitif de son joueur. Il ne manque plus que la signature de l'intéressé, un contrat de deux ans (plus une saison en option) l'attend au Lotto Park.

Révélé à Nice sous la houlette de Lucien Favre, Malang Sarr cherche à retrouver de la stabilité et une équipe qui lui permet de s'installer durablement comme titulaire depuis son passage à Chelsea.