Un jeune de Neerpede frappe clairement à la porte du onze de base : Besnik Hasi en est fan

Tristan Degreef entame une saison cruciale à Anderlecht. Toujours présenté comme très talentueux, il va devoir confirmer et s'imposer en équipe A ; ça tombe bien, Besnik Hasi en est fan.

Techniquement, Tristan Degreef a toujours été largement au-dessus de la moyenne. Ses contrôles de balle, ses dribbles et sa lecture du jeu sont exceptionnels pour son âge, et il a prouvé lors de la préparation du RSC Anderlecht qu'il avait passé un palier sur de nombreux plans.

Degreef est en effet plus incisif, et met plus d'impact. C'est ce que veut voir Besnik Hasi : des ailiers bien plus décisifs, car depuis les départs de Dreyer et Amuzu, la production manque depuis les flancs anderlechtois.

Et on pouvait clairement en attendre plus de Degreef, dont certains disent en coulisses qu'il a la meilleure... finition de l'effectif derrière Kasper Dolberg. Il ne tire pas assez au but, Besnik Hasi l'a souligné durant la préparation.

Tristan Degreef bientôt titulaire à Anderlecht ?

La concurrence à son poste est forte, avec Thorgan Hazard, Nilson Angulo, César Huerta et Ibrahim Kanaté. Mais eux non plus n'ont pas le rendement attendu, et Hasi n'est pas le plus grand fan d'Angulo et Huerta ; Kanaté, lui, est encore plus jeune que Degreef.

La progression de ce dernier l'a donc fait grimper dans la hiérarchie et pour occuper le flanc droit, Tristan Degreef pourrait bien s'imposer comme titulaire. Que ce soit dans un système à 4 ou à 3 derrière, car Degreef pourrait aussi arpenter tout le flanc s'il travaille sur son positionnement. C'est aussi sur le plan de la régularité qu'il doit progresser : Besnik Hasi est prêt à lui offrir du temps de jeu dans cette optique.