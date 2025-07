Les supporters privés de football belge à la télé : les enjeux qui pourraient stopper...ou prolonger cette ineptie

Le championnat belge va bientôt commencer dans l'incertitude la plus totale. Les clients de Telenet, Proximus et Orange/VOO ne pourront regarder aucun match de la Jupiler Pro League ou de la Supercoupe via leur opérateur de télévision traditionnel.

Le blocage est dû au fait que DAZN, le nouveau propriétaire des droits de diffusion, a temporairement suspendu les négociations avec les opérateurs de télécommunication. Par conséquent, la journée d'ouverture et la Supercoupe ne peuvent être visionnées que via l'application DAZN. Pour l'instant, une diffusion classique via le décodeur n'est pas possible.

Les négociations sont particulièrement difficiles. DAZN demande non seulement une indemnisation substantielle pour la sous-licence, mais souhaite également que son application soit largement présente sur la page d'accueil des décodeurs de Proximus et de Telenet. Les opérateurs de télécommunication ne sont pas prêts à accepter cette demande pour le moment, de peur de pousser leurs propres clients vers un concurrent direct.

Un produit très discuté

De plus, les opérateurs ont d'autres priorités. Ils investissent actuellement massivement dans le déploiement de la fibre optique et considèrent le football comme un investissement de moins en moins rentable. Les matchs attirent moins de nouveaux abonnés qu'auparavant, et les coûts continuent d'augmenter.

Cependant, les deux parties n'excluent pas de poursuivre les discussions. Lors du précédent contrat, les négociations s'étaient étirées sur plusieurs mois. Finalement, une solution avait été trouvée. Il reste à voir si cela se reproduira à nouveau cette fois-ci.

En attendant, les supporters cherchent d'autres moyens de suivre le football. DAZN propose des abonnements en streaming, avec des réductions pour ceux qui s'inscrivent rapidement. En réaction, Telenet et Proximus ont baissé les prix de leurs offres sportives.