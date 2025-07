Kikkenborg a son bon de sortie : Anderlecht cherche son gardien n°2 et une nouvelle piste se dessine

Mads Kikkenborg ne restera pas à Anderlecht. Le n°2 n'a pas convaincu durant la préparation, et un nouveau portier est cité : Franco Israel, du Sporting Lisbonne.

Ceux qui ont suivi de manière attentive la préparation du RSC Anderlecht n'ont pas pu faire sans constater que Mads Kikkenborg, qui a disputé quelques mi-temps, n'a pas vraiment convaincu. S'il a pu réaliser quelques solides arrêts, le Danois a paru très emprunté dans son jeu au pied, et Besnik Hasi aimerait donc disposer d'un autre n°2 derrière Colin Coosemans.

Le nom de Kjell Peersman a été cité il y a plusieurs semaines déjà, et le jeune portier du PSV Eindhoven fait bel et bien partie des pistes suivies par le RSCA. Mais le média portugais Record affirme désormais qu'un joueur du Sporting Portugal serait suivi par Anderlecht.

Il s'agit d'un profil bien différent, non pas un jeune gardien mais un joueur plus expérimenté : Franco Israel (25 ans), international uruguayen (une cap) formé à la Juventus et arrivé au Sporting en 2022. L'arrivée de Rui Silva signifie que Israel n'aura que peu de temps de jeu à l'avenir.

Torino et le RSC Anderlecht sont les deux clubs cités par Record, média assez fiable. Mais Franco Israel privilégierait certainement un club qui lui offrirait du temps de jeu, voire une place de titulaire, ce qu'Anderlecht ne pourrait promettre qu'en cas de départ de Colin Coosemans.

Franco Israel a disputé 53 matchs avec le Sporting Portugal, après avoir évolué avec l'équipe réserve de la Juventus en Serie C.