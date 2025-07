Anderlecht a déjà vu (bien malgré lui) de quoi il était capable : et si la révélation de la saison, c'était lui ?

A Genk, Thorsten Fink couve Noah Adedeji-Sternberg depuis de longs mois. L'exercice 2025/2026 pourrait être la saison de l'éclosion définitive.

Ce n'est pas tous les jours qu'un club belge dépose un million d'euros pour un gamin n'ayant pas encore été plus haut que les U19. Mais au moment de le faire venir il y a deux ans en provenance du Borussia Mönchengladbach, Genk croyait dur comme fer en Noah Adedeji-Sternberg. Et cela commence à porter ses fruits.

Passé par Mouscron et l'Antwerp avant de faire le grand saut vers Mönchengladbach, ce jeune Belgo-allemand a commencé avec les U23 en D1B. Mais Wouter Vrancken l'a intégré au noyau A en cours de saison, avant de le lancer dans le grand bain lors des Playoffs. La saison dernière, Adedeji-Sternberg a marqué son premier but avec l'équipe fanion, sur la pelouse d'Anderlecht.

L'Anversois de 20 ans possède des qualités techniques exceptionnelles. Il est ambidextre, a un touché de balle raffiné et excelle dans la recherche de solutions créatives sous pression. À ce niveau, il dispose même peut-être de plus d'armes dans son jeu que son goldenboy de coéquipier, Konstantinos Karetsas.

Entre miser sur ses qualités techniques ou sur sa vitesse, le garçon a de quoi semer le trouble parmi les défenses adverses. Avec un calendrier chargé comprenant les compétitions européennes, de nombreuses opportunités de jeu sont à prévoir cette saison pour les - nombreux - joueurs créatifs à Genk.

La polyvalence pour séduire Thorsten Fink

Le fait qu'il puisse jouer à plusieurs postes - comme ailier ou meneur de jeu créatif - est un atout supplémentaire. Cette polyvalence peut l'aider à gagner du temps de jeu plus rapidement, notamment dans une équipe qui aime faire tourner et miser sur les jeunes joueurs.

💎 | Als Noah Adedeji-Sternberg zijn duivels ontbindt, ben je eraan voor de moeite. 🤩🌪️ #GNTGNK pic.twitter.com/EweJTyJdQ3 — DAZN België (@DAZN_BENL) May 19, 2025

La concurrence est rude, mais c'est justement ce combat avec, entre autres, Karetsas, Oyen, Heymans, Steuckers et Sor qui pourrait faire ressortir le meilleur chez Adedeji-Sternberg. Ses actions individuelles deviennent de plus en plus menaçantes et décisives. Il semble sur le point d'exploser.

Ce qui le distingue également, c'est son calme avec le ballon et sa vision du jeu. Il cherche toujours des solutions en avant et ose prendre des risques. Cela demande de la maturité, et il a sérieusement progressé à ce niveau ces derniers temps. Le staff de Genk a confiance en lui - il doit désormais s'en montrer digne.

Noah s'intègre parfaitement dans l'ADN de Genk : talent belge avec de l'expérience internationale, orienté vers l'attaque et prêt à travailler dur. Il a autour de lui l'environnement idéal pour se développer davantage, tant sur le plan sportif que mental.

C'est à lui de faire le dernier pas vers le statut de titulaire. Les qualités sont là, les opportunités arrivent, et les attentes augmentent. Adedeji-Sternberg a tout ce qu'il faut pour se mettre définitivement en lumière cette saison. S'il parvient à ajouter des statistiques à son jeu, Genk pourrait avoir une vraie pépite entre les mains.