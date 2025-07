Les renforts attendus par Leko enfin en approche ? La Gantoise pousse pour un ancien espoir de Chelsea et du Barca

Pour l'heure, Ivan Leko n'a toujours reçu que Wilfried Kanga comme cadeau de bienvenue à La Gantoise. Mais la situation est en passe de se décanter. En plus d'Hatim Essaouabi, une autre piste est investiguée par la direction pour renforcer la défense.

Il s'agit de Xavier Mbuyamba, un défenseur central néerlandais de 23 ans. Mbuyamba ne dispose plus que d'un an de contrat au FC Volendam, refusant dernièrement de prolonger.

Vu la situation, le club néerlandais n'est pas en position de force. Selon Fabrizio Romano, le prix du joueur a été fixé à 500 000 euros. Une aubaine pour les Buffalos, qui pourraient voir partir Tsuyoshi Watanabe, ont déjà dit au revoir à Jordan Torunarigha et ne comptent plus sur Ismael Kandouss.

Mais La Gantoise n'est pas le seul sur le coup : les Rangers l'ont eux aussi dans le viseur, des clubs anglais seraient également intéressés. Il faudra donc se montrer convaincant pour l'emporter dans ce dossier.

Grand artisan dans la montée de Volendam en Eredivisie, Xavier Mbuyamba peut se targuer d'avoir terminé sa formation au FC Barcelone (de 2019 à 2020) et à Chelsea (de 2020 à 2022).

