Simic, Dolberg, Verschaeren, Leoni, Stroeykens : Olivier Renard fait le point sur les potentiels départs d'Anderlecht

Besnik Hasi a déjà indiqué qu'il était satisfait des renforts amenés pas Olivier Renard à Anderlecht. Mais il attend encore un défenseur central expériementé. Son directeur sportif lui répond, évoquant plus largement le mercato bruxellois.

"Je comprends la demande de Besnik Hasi", explique Olivier Renard dans La Dernière Heure. "Mais tout dépendra des finances, du profil, du timing et de la disponibilité", poursuit-il, après avoir constaté qu'Anderlecht n'était pas en position de force dans le dossier Malang Sarr.

Le directeur sportif veut remodeler le noyau avec plus de cohérence : "La saison dernière, nous avions une bonne équipe, mais nous manquions d'équilibre. Il y avait trop peu de défenseurs centraux et trop de milieux de terrain avec le même profil".

Anderlecht ne bradera pas ses joueurs

Remodeler le noyau, cela passera aussi par des départs. Jan-Carlo Simic fait partie des noms évoqués. Mais Renard veut le garder : "Il suscite de l'intérêt, mais il doit encore évoluer. Et il en est conscient lui-même. Nous écouterons si un grand club veut discuter. Mais nous ne vendrons pas des joueurs qui valent une bouteille de champagne pour le prix d'une bouteille de Sprite".

Un credo qui peut s'appliquer à d'autres joueurs, comme Kasper Dolberg : "J'ai lu beaucoup de choses sur lui, mais il n'est pas à vendre, il est lié au club jusqu'en 2027. Sa situation est totalement différente de celle de Mario Stroeykens, Yari Verschaeren ou Theo Leoni qui n'ont plus qu'un an de contrat".

Renard se doit malgré tout d'anticiper : "Quel que soit le poste, nous avons des alternatives. Au plus la fin du mercato se rapprochera, au plus le prix sera élevé". Il ne veut en tout cas pas d'un scénario ou Leoni, Verschaeren, Stroeykens et Dolberg quittent le club simultanémént : "Ce n'est pas prévu".