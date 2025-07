Officiel : ancien transfert éclair de Charleroi, il quitte Karel Geraerts pour l'Angleterre

En février 2021, Charleroi avait accueilli Cédric Kipré en prêt. Le défenseur franco-ivoirien débarquait en provenance de West Bromwich pour bénéficier du temps de jeu qui se refusait à lui en Premier League. Il n'aura disputé que cinq matchs sous les ordres de Karim Belhocine.

WBA a ensuite prêté cet ancien espoir du PSG et de Leicester à Cardiff, avant de le céder définitivement au Stade de Reims l'été dernier. En Champagne, Kipré s'est imposé comme titulaire régulier mais n'a pas su empêcher la chute du club en Ligue 2, malgré un but contre Metz en barrage.

Il n'aidera pas Karel Geraerts et son adjoint Tim Smolders à remettre l'équipe sur le droit chemin dans l'antichambre de l'élite. Reims a en effet annoncé le prêt de son joueur à Ipswich.

Cédric Kipré évoluera toute la saison en Championship, une compétition qu'il connaît bien pour y avoir disputé 174 matchs (outre Cardiff et WBA, il a également évolué à Wigan).

Le Parisien de naissance poursuit donc sa carrière à cheval entre la France et l'Angleterre. La saison dernière, Ipswich évoluait encore en Premier League mais a fini avant-dernier.

🤝 The Club is delighted to announce the loan signing of Cédric Kipré.



The defender joins on a season-long loan from French club Reims.