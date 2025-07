Le "Here we go" de Romano est donné : voici où Mike Penders jouera la saison prochaine

Comme prévu, Mike Penders ne jouera pas au Racing Genk la saison prochaine, et ne restera pas pour autant à Chelsea. Il va devenir le n°1 du Racing Strasbourg, comme nous l'avions annoncé il y a quelques semaines déjà.

Mike Penders (19 ans) a intégré le noyau de Chelsea cet été et a même participé, sans y jouer, à la Coupe du Monde des Clubs remportée par les Blues. Une expérience probablement unique et précieuse pour le jeune portier, qui savait toutefois qu'il ne resterait pas la saison prochaine à Londres.

En effet, très vite, un prêt afin de continuer à faire ses armes est apparu comme la solution idéale. Un prêt qui ne se fera plus au KRC Genk, où Penders avait été envoyé dans la foulée de son transfert ; le club limbourgeois l'avait vite compris et avait anticipé en attirant Tobias Lawal.

Il nous revenait voilà déjà plusieurs semaines maintenant que c'est vers le RC Strasbourg que se dirigerait Penders. Et c'est désormais confirmé : le club alsacien, partenaire de Chelsea, va accueillir le grand talent belge la saison prochaine.

C'est ni plus ni moins que Fabrizio Romano, le "gourou" du mercato, qui confirme l'information et donne le fameux "here we go" à ce prêt sans option d'achat en direction de la Ligue 1. Chelsea, précise le journaliste italien, voit en Mike Penders un grand talent pour le futur.

Penders a rejoint Chelsea l'été dernier contre 20 millions d'euros, signant un contrat jusqu'en 2032. Il avait immédiatement été prêté à Genk et, progressivement, s'était fait une place entre les perches jusqu'à impressionner en seconde partie de saison.