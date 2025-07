Bruges tient son transfert vedette : un "pari" à 7 millions d'euros

Le Club de Bruges est sur le point de finaliser l'arrivée de Carlos Forbs. Le jeune attaquant portugais de 20 ans arrive en provenance de l'Ajax pour une somme conséquente : six millions d'euros fixes et un million de bonus.

Pourtant, Carlos Forbs n'a jamais vraiment percé à Amsterdam. Mais le Club reste convaincu de son potentiel. Cet intérêt des Blauw & Zwart n'est pas neuf : Bruges suit Forbs depuis ses années au sein des équipes de jeunes à Manchester City, révèle le Nieuwsblad.

Mais si Forbs s'est vite épanoui avec les U18 et U23 de Manchster City, y remportant des titres de Joueur de l'année et de champion en réserve, la percée en équipe A n'aura jamais eu lieu. L'ailier rejoint alors l'Ajax Amsterdam en 2023.

Aux Pays-Bas non plus, il ne va pas vraiment briller, ne disputant que 38 matchs pour 3 buts et 5 passes décisives. Mais à Bruges, on se rappelle que Noa Lang et Christos Tzolis n'avaient pas particulièrement convaincu avant d'arriver au Jan Breydel.

Forbs le sait, et voit Bruges comme un tremplin dans sa carrière : il a refusé des offres plus attrayantes financièrement pour privilégier le projet brugeois.

Si Forbs réussit ses tests médicaux plus tard cette semaine, il signera un contrat au FC Bruges jusqu'en 2029. Le Club Bruges veut finaliser rapidement le dossier en vue des tours préliminaires de la Ligue des Champions début août.