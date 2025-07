Il quitte la Belgique après quatre ans : un ancien fidèle lieutenant d'Mbaye Leye en route vers Bordeaux

Ruben Droehnlé arrivait en fin de contrat à Seraing. Le défenseur français s'apprête à revenir au pays.

Du côté de Seraing, Kevin Caprasse est à pied d'oeuvre pour essayer de faire vivre à l'équipe une saison moins agitée que les précédentes, où les Métallos ont notamment assuré leur maintien en D1B grâce à la faillite d'Ostende et de Deinze.

Mais le nouveau coach devra reconstruire un collectif sans plusieurs piliers de la saison dernière : le capitaine Nils Schouterden a mis un terme à sa carrière, les attaquants Pape Moussa Fall et Patrick Ouotro retournent en France, tandis que les deux jeunes prometteurs que sont Sacha Marloye et Simon Buggea ont respectivement rejoint le Club de Bruges et La Gantoise.

Droehnlé lui aussi sur le départ

En défense, comme Marvin Tshibuabua, Ruben Droehnlé est en fin de contrat. Il est en passe de retrouver chaussure à son pied : selon L'Équipe, il va s'engager avec Bordeaux.

⚽️ Après Léo Jousselin, un autre défenseur français va s’engager dans les prochaines heures avec les @girondins : Ruben Droehnlé !

Formé à Strasbourg et Lille, il jouait ces dernières saisons en Belgique. #Bordeaux #Girondins #FCGB — Clement Carpentier (@clementcarpet) July 14, 2025

Le natif de Strasbourg va ainsi rejoindre un monument en péril du football français : coulés par Gerard Lopez, les Girondins évoluent aujourd'hui en National 2, le quatrième échelon du football français.

Ruben Droehnlé va donc quitter le football belge quatre ans après son arrivée. Le défenseur de 27 ans s'était d'abord relancé à Virton après une expérience en République Tchèque avant de s'imposer comme un titulaire indiscutable à Seraing.