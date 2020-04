Dodi Lukebakio révèle ses ambitions avec les Diables : "Je veux être à l'Euro"

Auteur de bonnes prestations en Bundesliga cette saison, Dodi Lukebakio espère participer à l'Euro 2021 avec la Belgique l'année prochaine.

Transféré de Watford vers le Hertha Berlin contre 20 millions d'euros l'été dernier, Dodi Lukebakio s'éclate avec le club de la capitale allemande. En effet, l'attaquant de 22 ans a inscrit 6 buts et délivré 6 passes décisives en 25 matchs joués cette saison. Des bonnes performances qui pourraient bientôt lui ouvrir les portes des Diables Rouges.

Ainsi, dans un entretien accordé à Sport/Foot Magazine, l'ancien joueur du Sporting Charleroi s'est confié sur ses ambitions en équipe nationale, et notamment sur l'Euro 2021. "J'avoue que le report de l'EURO, pour moi, c'est tout bénéfice. Bien sûr, rien ne dit que j'y serai dans un an, mais ça m'ouvre en tout cas plus de possibilités que si l'EURO avait eu lieu cet été comme prévu. Désormais, ce sera à moi de performer et de prouver que j'ai les qualités pour m'imposer dans ce groupe-là. Clairement, l'EURO 2021 me fait saliver. Je veux en être."